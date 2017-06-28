"Барселона" продлила контракт с Аленьей

"Барселона" на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Карлесом Аленьей.

Новое соглашение рассчитано до лета 2020 года с опцией продления ещё на два сезона в случае, если футболист будет выступать за основную команду "сине-гранатовых".

Сумма отступных в контракте 19-летнего Аленьи выросла до 75 миллионов евро.

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