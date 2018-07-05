"Барселона" продлила контракт с Бускетсом

"Барселона" в своём официальном твиттере объявила о продлении контракта с полузащитником Ориолем Бускетсом.

19-летний футболист заключил с каталонским клубом соглашение до лета 2021 года. Сумма отступных в договоре составляет 200 миллионов евро.

Ориоль Бускетс является воспитанником "Барселоны", за основную команду "сине-гранатовых" пока провёл 1 матч.

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