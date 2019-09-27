"Барселона" продлила контракт с форвардом Пересом

Теги барселонакарлес перес

"Барселона" продлила контракт с форвардом Пересом

"Барселона" продлила контракт с форвардом Карлесом Пересом до 2022 года. Об этом каталонцы сообщили на своем официальном сайте.

Новое соглашение 21-летнего футболиста рассчитано на два сезона. Контракт был подписан сегодня утром в присутствии всех руководителей клуба.

Перес выступает за "Барселоны" с зимы 2018 года. В этом сезоне он выступал в 5 матчах Примеры, отметившись 1 голом.

"Барселона" в турнирной таблице чемпионата Испании занимает 5 место.

А еще: "Барселона" и Неймар могут урегулировать спор касательно невыплаты бонуса в досудебном порядке| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Погба попросил у "МЮ" повысить зарплату до 35 миллионов евро в год

Погба попросил у "МЮ" повысить зарплату до 35 миллионов евро в год

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 14
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 6 13
3 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 6 12
4 Гранада Гранада 6 11
5 Барселона Барселона 6 10
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 5 10
7 Севилья Севилья 6 10
8 Вильярреал Вильярреал 6 8
9 Бетис Бетис 6 8
10 Хетафе Хетафе 6 7
11 Леванте Леванте 6 7
12 Осасуна Осасуна 6 7
13 Валенсия Валенсия 6 6
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 6 6
15 Эйбар Эйбар 6 5
16 Алавес Алавес 5 5
17 Сельта Виго Сельта Виго 5 5
18 Мальорка Мальорка 6 4
19 Эспаньол Эспаньол 5 4
20 Леганес Леганес 6 2
Полная таблица

топ-5 тегов