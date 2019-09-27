"Барселона" продлила контракт с форвардом Пересом
"Барселона" продлила контракт с форвардом Карлесом Пересом до 2022 года. Об этом каталонцы сообщили на своем официальном сайте.
Новое соглашение 21-летнего футболиста рассчитано на два сезона. Контракт был подписан сегодня утром в присутствии всех руководителей клуба.
Перес выступает за "Барселоны" с зимы 2018 года. В этом сезоне он выступал в 5 матчах Примеры, отметившись 1 голом.
"Барселона" в турнирной таблице чемпионата Испании занимает 5 место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|14
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Атлетик Бильбао
|6
|12
|4
|Гранада
|6
|11
|5
|Барселона
|6
|10
|6
|Реал Сосьедад
|5
|10
|7
|Севилья
|6
|10
|8
|Вильярреал
|6
|8
|9
|Бетис
|6
|8
|10
|Хетафе
|6
|7
|11
|Леванте
|6
|7
|12
|Осасуна
|6
|7
|13
|Валенсия
|6
|6
|14
|Реал Вальядолид
|6
|6
|15
|Эйбар
|6
|5
|16
|Алавес
|5
|5
|17
|Сельта Виго
|5
|5
|18
|Мальорка
|6
|4
|19
|Эспаньол
|5
|4
|20
|Леганес
|6
|2