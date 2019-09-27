"Барселона" продлила контракт с форвардом Пересом

"Барселона" продлила контракт с форвардом Карлесом Пересом до 2022 года. Об этом каталонцы сообщили на своем официальном сайте.

Новое соглашение 21-летнего футболиста рассчитано на два сезона. Контракт был подписан сегодня утром в присутствии всех руководителей клуба.

Перес выступает за "Барселоны" с зимы 2018 года. В этом сезоне он выступал в 5 матчах Примеры, отметившись 1 голом.

"Барселона" в турнирной таблице чемпионата Испании занимает 5 место.

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