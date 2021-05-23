"Барселона" продлила контракт с Пучем
Фото: инстаграм Пуча/Автор неизвестен
Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, "Барселона" продлила контракт с полузащитником Рикардом Пучем.
По информации источника, клуб активировал соответствующую опцию в соглашении, и теперь его контракт продлен до 2023 года.
Отмечается, что Пуч хочет остаться в "Барсе" после того, как в январе клуб отклонил два предложения по аренде.
Он обсудит свое будущее с президентом каталонцев Жоаном Лапортой после того, как прояснится ситуация с тренером.
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|19
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|20
|35
|4
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|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14