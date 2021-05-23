"Барселона" продлила контракт с Пучем

Фото: инстаграм Пуча/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, "Барселона" продлила контракт с полузащитником Рикардом Пучем.

По информации источника, клуб активировал соответствующую опцию в соглашении, и теперь его контракт продлен до 2023 года.

Отмечается, что Пуч хочет остаться в "Барсе" после того, как в январе клуб отклонил два предложения по аренде.

Он обсудит свое будущее с президентом каталонцев Жоаном Лапортой после того, как прояснится ситуация с тренером.

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