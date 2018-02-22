"Барселона" продлила контракт с Серхи Роберто

"Барселона" на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Серхи Роберто.

Сегодня состоялось подписание нового соглашения, которое рассчитано до лета 2022 года. В договоре прописана сумма отступных в размере 500 миллионов евро.

26-летний Роберто является воспитанником "Барселоны", за основную команду "сине-гранатовых" выступает с 2011 года, сыграл 187 матчей и забил 7 голов. За сборную Испании сыграл 3 матча и забил 1 гол.

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