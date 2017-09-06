Каталонская "Барселона" продлила контракт со своим главным талантом - полузащитником Карлесом Аленьей, информирует официальный сайт "сине-гранатовых".

Согласно новому соглашению, 19-летний хавбек останется игроком вице-чемпиона Испании до лета 2020-го года. При этом контракт может быть продлен еще на два года, если футболисту к этому времени удастся закрепиться в первой команде "Барсы". В этом случае клаусула за Аленью вырастет до 75-ти миллионов евро.

Напомним, "Барселона" заинтересовалась защитником "Аякса". | soccernews.ru