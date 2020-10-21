"Барселона" продлила контракты с Пике, тер Штегеном, де Йонгом и Лангле
"Барселона" продлила контракты с четырьмя игроками команды после победного матча Лиги Чемпионом с "Ференцварошем" (5:1).
На официальном сайте клуб объявил о новых контрактах с защитником Жераром Пике, вратарем Марк-Андре тер Штегеном, полузащитником Френки де Йонгом и защитником Клеманом Лангле.
LATEST NEWS!— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 20, 2020
4⃣ Renewals! ✍
✅ @3gerardpique
✅ @mterstegen1
✅ @clement_lenglet
✅ @DeJongFrenkie21
ℹ All the details! ▶️ https://t.co/4h8bwbhscO pic.twitter.com/94upzGMhTQ
Контракт с Пике продлен до 2024 года, с тер Штегеном - до 2025, а с де Йонгом и Лангле - до 2026.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14