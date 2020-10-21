"Барселона" продлила контракты с Пике, тер Штегеном, де Йонгом и Лангле

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"Барселона" продлила контракты с Пике, тер Штегеном, де Йонгом и Лангле

"Барселона" продлила контракты с четырьмя игроками команды после победного матча Лиги Чемпионом с "Ференцварошем" (5:1).

На официальном сайте клуб объявил о новых контрактах с защитником Жераром Пике, вратарем Марк-Андре тер Штегеном, полузащитником Френки де Йонгом и защитником Клеманом Лангле.

Контракт с Пике продлен до 2024 года, с тер Штегеном - до 2025, а с де Йонгом и Лангле - до 2026.

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