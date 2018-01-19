"Барселона" продлила Роберто



Полузащитник Серхи Роберто подписал новый контракт с "Барселоной", сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2022 года. Отступные в контракте игрока составят 500 миллионов евро.

25-летний Роберто выступает за "Барселону" с 2010 года, провел за клуб 178 матчей и забил 7 голов. За сборную Испании сыграл 3 матча и забил 1 гол. Четырехкратный чемпион Испании, четырехкратный обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании, двукратный победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира. Ориентировочная стоимость игрока составляет 40 миллионов евро.

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