"Барселона" продлит контракт с форвардом

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"Барселона" продлит контракт с форвардом

"Барселона" намерена сохранить нападающего Мунира Эль-Хаддади, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб планирует подписать с футболистом новый пятилетний контракт. Его нынешнее соглашение истекает через год.

В прошлом сезоне 22-летний Эль-Хаддади выступал за "Алавес" на правах аренды, провел за клуб 37 матчей и забил 14 голов.

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