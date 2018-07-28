"Барселона" продлит контракт с форвардом

"Барселона" намерена сохранить нападающего Мунира Эль-Хаддади, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб планирует подписать с футболистом новый пятилетний контракт. Его нынешнее соглашение истекает через год.

В прошлом сезоне 22-летний Эль-Хаддади выступал за "Алавес" на правах аренды, провел за клуб 37 матчей и забил 14 голов.

Не пропустите: "Леганес" близок к покупке полузащитника "Барселоны". | http://soccernews.ru