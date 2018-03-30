"Барселона" продлит контракт с перспективным форвардом

Теги барселона

"Барселона" продлит контракт с перспективным форвардом

"Барселона" продлит контракт с форвардом Абелем Руисом, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, переговоры, которые длились несколько месяцев, завершились успешно и стороны готовы заключить новое долгосрочное соглашение.

Ожидается, что о сделке будет объявлено на следующей неделе.

18-летний Руис пока не дебютировал за основную команду "Барселоны", в составе дубля "сине-гранатовых" он сыграл 24 матча в этом сезоне и забил 3 гола.

Не пропустите: "Барселона" определила ещё двух кандидатов на замену Умтити. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Репетиция перед выездом на "Энфилд": "Манчестер Сити" навестит "Эвертон"

Репетиция перед выездом на "Энфилд": "Манчестер Сити" навестит "Эвертон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 29 75
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 29 60
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
7 Жирона 29 43
8 Бетис 29 43
9 Хетафе 29 39
10 Сельта Виго 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
13 Атлетик Бильбао 29 35
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 29 27
18 Лас Пальмас 29 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов