"Барселона" продлит контракт с перспективным форвардом

"Барселона" продлит контракт с форвардом Абелем Руисом, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, переговоры, которые длились несколько месяцев, завершились успешно и стороны готовы заключить новое долгосрочное соглашение.

Ожидается, что о сделке будет объявлено на следующей неделе.

18-летний Руис пока не дебютировал за основную команду "Барселоны", в составе дубля "сине-гранатовых" он сыграл 24 матча в этом сезоне и забил 3 гола.

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