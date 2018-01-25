"Барселона" продолжает интересоваться игроком сборной Нидерландов

Каталонская "Барселона" продолжает интересоваться защитником римского "Лацио" Стефаном Де Вреем, информирует La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" до сих пор не утратили интерес к 25-летнему беку "орлов" и вполне могут сделать в текущее трансферное окно предложение в размере 25-ти миллионов евро, которые равняются сумме отступных, прописанной в контракте игрока.

В нынешнем сезоне Де Врей забил 3 мяча в 25 матчах за "Лацио".

Напомним, "Барселона" приберегла свой игровой номер "7" для Гризманна. | soccernews.ru