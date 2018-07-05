"Барселона" продолжает оценивать возможность подписания хавбека "Манчестер Сити"

Теги барселонаманчестер ситиилкай гюндоган

"Барселона" продолжает оценивать возможность подписания хавбека "Манчестер Сити"Каталонская "Барселона" продолжает оценивать возможность подписания полузащитника "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана.

Так, по сведениям Euro United, "сине-гранатовые" все еще проявляют интерес к 27-летнему хавбеку "горожан". Немец по-прежнему рассматривается каталонским грандом в качестве одного из кандидатов на усиление своей средней линии.

В прошлом сезоне Гюндоган забил 6 мячей и сделал 7 результативных передач в 49 матчах за "Манчестер Сити".

Напомним,  "Барселона" получила 30-миллионное предложение по Йерри Мине. | soccernews.ru

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