"Барселона" продолжает оценивать возможность подписания хавбека "Манчестер Сити"

Каталонская "Барселона" продолжает оценивать возможность подписания полузащитника "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана.

Так, по сведениям Euro United, "сине-гранатовые" все еще проявляют интерес к 27-летнему хавбеку "горожан". Немец по-прежнему рассматривается каталонским грандом в качестве одного из кандидатов на усиление своей средней линии.

В прошлом сезоне Гюндоган забил 6 мячей и сделал 7 результативных передач в 49 матчах за "Манчестер Сити".

Напомним, "Барселона" получила 30-миллионное предложение по Йерри Мине. | soccernews.ru