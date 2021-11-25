"Барселона" продолжает попытки продлить контракт с Роберто
Фото: инстаграм Роберто/Автор неизвестен
"Барселона" намерена продлить контракт с испанским полузащитником команды Серджи Роберто.
Как сообщает журналист Виктор Наварро, сегодня утром планировалась встреча между представителями каталонского клуба и агентом Роберто, чтобы обсудить продление его контракта, но в конце концов она была отменена из-за проблем с графиком
По информации источника, главный тренер сине-гранатовых Хави лично хочет, чтобы Роберто продлил контракт и остался в клубе.
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