"Барселона" продолжает попытки продлить контракт с Роберто

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"Барселона" продолжает попытки продлить контракт с РобертоФото: инстаграм Роберто/Автор неизвестен

"Барселона" намерена продлить контракт с испанским полузащитником команды Серджи Роберто.

Как сообщает журналист Виктор Наварро, сегодня утром планировалась встреча между представителями каталонского клуба и агентом Роберто, чтобы обсудить продление его контракта, но в конце концов она была отменена из-за проблем с графиком

По информации источника, главный тренер сине-гранатовых Хави лично хочет, чтобы Роберто продлил контракт и остался в клубе.

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