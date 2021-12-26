"Барселона" продолжает продавать товары, связанные с Месси

Фото: инстаграм Месси

Форвард Лионель Месси продолжает приносить прибыль "Барселоне" даже после ухода в ПСЖ.

По сведениям AS, в официальном магазине каталонцев по-прежнему продаются товары, связанные с аргентинцем. Футболку с оригинальным автографом Месси можно купить за 1170 евро, капитанскую повязку - за 643,5 евро.

Отмечается, что "Барса" также пользуется образами и других легенд клуба. Например, продается футболка сезона-2013/14 с автографами Месси, Хави и Андреаса Иньесты. Стоимость товара - 2950 евро.

Напомним, что Месси выступал за "Барсу" с 2003 года. Он покинул клуб минувшим летом в качестве свободного агента.

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