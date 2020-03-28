"Барселона" продолжает работать над покупкой Мартинеса, несмотря на кризис

"Барселона" не отказывается от идеи трансфера нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает Diario Sport, каталонцы продолжают работать над трансфером, несмотря на кризис в связи с пандемией коронавируса. Напомним, что ранее клуб урезал зарплаты футболистам и сотрудникам.

Отмечается, что сам Мартинес заинтересован в переходе в "Барселону". В июле в течение двух недель его клаусула будет составлять 111 миллионов евро, однако "Барса" намерена снизить цену путем включения в сделку других игроков.

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