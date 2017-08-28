"Барселона" продолжает работать над возможным трансфером Ди Марии

Каталонская "Барселона" продолжает работать над возможным трансфером вингера французского ПСЖ Анхеля Ди Марии.

Как информирует sport.es, "сине-гранатовые" все еще надеются подписать 29-летнего аргентинца, за которого парижане желают получить 50 миллионов евро. Однако "Барса" планирует добиться снижения цены на футболиста за счет того, что "красно-синим" до закрытия трансферного окна необходимо продать сразу несколько своих игроков, чтобы не нарушить правила финансового Fair Play. Вице-чемпионы Испании надеются, что ПСЖ ввиду возникших проблем таки пойдет на уступки.

Напомним, Брайда прокомментировал возможный уход Месси и Иньесты из "Барселоны". | soccernews.ru