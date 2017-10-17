"Барселона" продолжает следить за форвардом "Милана"

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"Барселона" продолжает следить за форвардом "Милана"Каталонская "Барселона" продолжает следить за форвардом итальянского "Милана" Андре Силвой, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, один из членов трансферной комиссии "сине-гранатовых" Арьедо Брайда следил за игрой 21-летнего нападающего "россонери" в воскресном матче его команды против "Интера".

Отметим, что результативными действиями в игре португальцу отметиться не удалось, а его команда проиграла со счетом 2:3.

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