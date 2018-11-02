"Барселона" продолжает следить за ситуацией с хавбеком ПСЖ

"Барселона" все еще заинтересована в трансфере хавбека ПСЖ Адриана Рабьо.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы готовы подписать игрока, если он не продлит соглашение с клубом, которое истекает в конце сезона.

Отметим, что конкуренцию "Барселоне" в борьбе за Рабьо составят "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Ювентус".

В этом сезоне на счету Рабьо два гола и один ассист в 14 матчах.

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