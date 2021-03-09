"Барселона" продолжила серию без поражений, "Бетис" совершил впечатляющий камбэк, а в "мадридском дерби" - ничья: все результаты 26-го тура Ла Лиги

Подошел к концу 26-й тур испанской Ла Лиги. Матч между "Бетисом" и "Алавесом" стал одним из самых ярких в туре. Хозяева смогли совершить яркий камбек со счета 0:2 до 3:2. "Уеска" и "Сельта" всю игру обменивались голами, но сильнее все же оказались гости 4:3. В главном матче тура состоялось "мадридское дерби". "Атлетико" почти весь матч вел в счете, но "Реал" спасся благодаря голу Бензема в концовке - 1:1. "Барселона" спокойно воспользовалась осечкой главных конкурентов, обыграв "Осасуну" 2:0. Представляем все результаты 26-го тура Ла Лиги.

Результаты матчей:

"Валенсия" - "Вильярреал" - 2:1

"Вальядолид" - "Хетафе" - 2:1

"Эльче" - "Севилья" - 2:1

"Кадис" - "Эйбар" - 1:0

"Осасуна" - "Барселона" - 0:2

"Уэска" - "Сельта" - 3:4

"Атлетико" - "Реал" - 1:1

"Реал Сосьедад" - "Леванте" - 1:0

"Атлетик" - "Гранада" - 2:1

"Бетис" - "Алавес" - 3:2

Турнирная таблица: "Атлетико" (59), "Барселона" (56), "Реал" (54), "Севилья" (48), "Реал Сосьедад" (45), "Бетис" (42), "Вильярреал" (37), "Атлетик" (33), "Сельта" (33), "Гранада" (33), "Леванте" (32), "Валенсия" (30), "Осасуна" (28), "Кадис" (28), "Хетафе" (27), "Вальядолид" (25), "Эльче" (24), "Эйбар" (22), "Алавес" (22), "Уэска" (20).