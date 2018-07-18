"Барселона" продолжит торговать Виллиана

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"Барселона" продолжит торговать ВиллианаКаталонская "Барселона" продолжит торговать вингера лондонского "Челси" Виллиана, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что после того, как "аристократы" отклонили 50-миллионное предложение по 29-летнему бразильцу, "сине-гранатовые" планируют сделать очередную ставку по игроку.

В прошлом сезоне Виллиан забил 13 мячей и сделал 12 результативных передач в 55 матчах за "Челси".

Напомним, Неймар рекомендовал Артуру перейти в "Барселону". | soccernews.ru

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