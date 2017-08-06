"Барселона" продвинулась в переговорах по Паулиньо

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"Барселона" продвинулась в переговорах по ПаулиньоКаталонская "Барселона" продвинулась в переговорах по полузащитнику китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо.

Как информирует The Sun, в настоящее время "сине-гранатовые" близки к подписанию 29-летнего бразильца. Трансфер хавбека, поигравшего в Европе за литовский "Вильнюс", польский "Лодзь" и лондонский "Тоттенхэм", обойдется каталонскому гранду в 30 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" готовит предложение по хавбеку сборной Англии. | soccernews.ru

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