"Барселона" продвинулась в переговорах по Торресу
Фото: инстаграм Торреса/Автор неизвестен
"Барселона" продолжает работать над трансфером нападающего сборной Испании и "Манчестер Сити" Феррана Торреса.
Как сообщают Фернандо и Эду Поло, у Феррана и "Барсы" есть все договорённости. Главный тренер "Горожан" Пеп Гвардиола одобрил сделку. Переговоры сейчас в очень активной фазе.
У президента каталонцев Лапорты отличные отношения с Гвардиолой, а у спортивного директора сине-гранатовых Матеу Алемани – с гендиром "Сити" Ферраном Сориано;
По информации источников, "Манчестер Сити" соглашается продать Феррана при условии, что они получат сумму выше, чем потратили на игрока сами [прим. – 23+12 миллионов евро].
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18