"Барселона" продвинулась в переговорах по Торресу

Фото: инстаграм Торреса/Автор неизвестен

"Барселона" продолжает работать над трансфером нападающего сборной Испании и "Манчестер Сити" Феррана Торреса.

Как сообщают Фернандо и Эду Поло, у Феррана и "Барсы" есть все договорённости. Главный тренер "Горожан" Пеп Гвардиола одобрил сделку. Переговоры сейчас в очень активной фазе.

У президента каталонцев Лапорты отличные отношения с Гвардиолой, а у спортивного директора сине-гранатовых Матеу Алемани – с гендиром "Сити" Ферраном Сориано;

По информации источников, "Манчестер Сити" соглашается продать Феррана при условии, что они получат сумму выше, чем потратили на игрока сами [прим. – 23+12 миллионов евро].

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