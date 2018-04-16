"Барселона" продвинулась в переговорах по трансферной цели "Реала"

Каталонская "Барселона" начала переговоры по защитнику "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Альваро Одриосоле.

По сведениям испанской прессы, "сине-гранатовым" уже удалось достичь определенного прогресса в обсуждении возможного трансфера 22-летнего бека баскского клуба, который также входит в трансферные планы мадридского "Реала".

В нынешнем сезоне Одриосола забил 1 мяч и сделал 4 результативные передачи в 36 матчах за "Реал Сосьедад".

Напомним, Гризманн дал конкретный ответ "Барселоне" по своему будущему. | soccernews.ru