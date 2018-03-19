"Барселона" продвинулась в переговорах по трансферу Алабы

Теги давид алабабавария мюнхенбарселонареал мадрид

"Барселона" продвинулась в переговорах по трансферу АлабыКаталонская "Барселона" продвинулась в переговорах по трансферу защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабы.

Как информирует испанская пресса, в борьбе за 25-летнего бека чемпионов Германии "сине-гранатовые" опережают мадридский "Реал", который также заинтересован в подписании игрока. Сам австриец также предпочитает переезду на "Сантьяго Бернабеу" подписание контракта с каталонским грандом.

В нынешнем сезоне Алаба забил 1 мяч и сделал 5 результативных передач в 31 матче за "Баварию".

Напомним, вчера "Барселона" обыграла "Атлетик". | soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Дороговато за подмену Альбе.

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