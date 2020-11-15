"Барселона" продвинулась в переговорах с Фати о новом контракте

"Барселона" ведет переговоры с вингером Ансу Фати о новом контракте.

По сведениям Marca, стороны значительно продвинулись в переговорном процессе. Ранее сообщалось, что каталонцы хотят увеличить клаусулу игрока до 400 миллионов евро.

Действующее соглашение 18-летнего испанца рассчитано до лета 2022 года.

В этом сезоне Фати провел 10 игр, забил 5 голов и отдал 2 ассиста. Напомним, что игрок выбыл на четыре месяца из-за травмы колена.

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