"Барселона" продвинулась в переговорах с Фати о новом контракте

Теги барселонаансу фати

"Барселона" продвинулась в переговорах с Фати о новом контракте

"Барселона" ведет переговоры с вингером Ансу Фати о новом контракте.

По сведениям Marca, стороны значительно продвинулись в переговорном процессе. Ранее сообщалось, что каталонцы хотят увеличить клаусулу игрока до 400 миллионов евро.

Действующее соглашение 18-летнего испанца рассчитано до лета 2022 года.

В этом сезоне Фати провел 10 игр, забил 5 голов и отдал 2 ассиста. Напомним, что игрок выбыл на четыре месяца из-за травмы колена.

Читайте также: "Барселона" нашла замену травмированному Фати. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Матч Лиги Наций Румыния - Норвегия не состоится из-за неявки гостей

Матч Лиги Наций Румыния - Норвегия не состоится из-за неявки гостей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов