"Барселона" значительно продвинулась в переговорах с игроками о снижении зарплат

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"Барселона" значительно продвинулась в переговорах с игроками о снижении зарплат

"Барселона" достигла принципиальной договоренности с футболистами и тренерами о снижении зарплаты.

Как сообщает сайт каталонцев, благодаря этому клуб сэкономит 122 миллиона евро в текущем сезоне. Кроме того, футболисты согласились на отсрочку выплаты бонусов за этот сезон в размере приблизительно 50 миллионов евро. Эта сумма будет выплачена в течение трех лет.

Напомним, что "Барса" находилась на грани банкротства из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

После 10 туров "Барса" идет в Примере на 13-м месте. При этом у каталонцев есть две игры в запасе.

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