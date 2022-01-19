"Барселона" продвинулась в переговорах с Кристенсеном

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"Барселона" продвинулась в переговорах с Кристенсеном

Фото: инстаграм Кристенсена\Автор неизвестен

Защитник сборной Дании и лондонского "Челси" Андреас Кристенсен близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру в составе "Барселоны", сообщает издание Sport.

По информации источника, стороны находятся в продвинутой стадии переговоров. Отмечается, что контракт могут подписать уже в ближайшее время, чтобы летом датчанин перешел в стан сине-гранатовых на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что помимо каталонцев, в защитнике также заинтересована мюнхенская "Бавария".

В нынешней кампании Кристенсен сыграл 15 матчей в АПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

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