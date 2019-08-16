"Барселона" проиграла "Атлетику" в дебютном матче Гризманна и де Йонга
В стартовом матче нового сезона испанской Примеры "Барселона" уступила "Атлетику" из Бильбао.
Отметим, что в этом матче Антуан Гризманн и Френки де Йонг официально дебютировали за каталонцев.
"Атлетик" - "Барселона" 1:0
Гол: Адурис, 89 - 1:0
"Атлетик": Унаи Симон, Нуньес, Берчиче, Капа, Де Маркос (Sancet, 66), Унаи Лопес (Беньят, 81), Рауль Гарсия, Муниаин, Дани Гарсия, Йерай Альварес, Уильямс (Адурис, 88).
"Барселона": тер Штеген, Семеду, Лангле, Пике, Серджи Роберто (Карлес Перес, 76), де Йонг, Аленья (Ракитич, 46), Дембеле, Альба, Гризманн, Суарес (Рафинья, 37).
Предупреждения: Пике (60), Нуньес (65).
Читайте также: Фанаты "Барселоны" скандировали "Неймар" перед матчем с "Атлетиком". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Лион" уничтожил "Анжер" во 2-м туре Лиги 1
-
"Бавария" не смогла обыграть "Герту" в первом матче нового сезона Бундеслиги
-
"Барселона" подтвердила переговоры с "Баварией" по Коутиньо
-
"Динамо" и "Краснодар" отказались от услуг Балотелли
-
Российский арбитр Пустовойтова выразила желания работать на матчах РПЛ
Лента новостей
-
"Рома" продлила контракт с Джеко
-
"Барселона" теряет Суареса
-
"Барселона" проиграла "Атлетику" в дебютном матче Гризманна и де Йонга
-
"Лион" уничтожил "Анжер" во 2-м туре Лиги 1
-
"Бавария" не смогла обыграть "Герту" в первом матче нового сезона Бундеслиги
-
Стали известны детали перехода Н’Зонзи из "Ромы" в "Галатасарай"
-
"Витесс" Слуцкого разгромил "Зволле" и возглавил чемпионат Нидерландов
-
"Барселона" подтвердила переговоры с "Баварией" по Коутиньо
-
Санчес отклонил предложение "Ромы"
-
Гвардиола оценил игру "Челси" в матчах с "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем"
-
Экипаж Airbus A321 сможет бесплатно посещать домашние матчи "Спартака"
-
Коутиньо готов перейти в "Баварию"
-
"Зенит" ближе к трансферу Кругового, чем ЦСКА
-
"Динамо" и "Краснодар" отказались от услуг Балотелли
-
Хитцфельд: "На месте Гвардиолы я бы не выпускал Сане в матче за Суперкубок Англии"
-
Ассистент тренера "Оренбурга" был удален за то, что показал арбитру виртуальную карточку
-
"Витесс" Слуцкого имеет финансовые проблемы
-
"Оренбург" и "Сочи" не смогли выявить победителя
-
"Монако" хочет купить Старриджа
-
Российский арбитр Пустовойтова выразила желания работать на матчах РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32