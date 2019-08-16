"Барселона" проиграла "Атлетику" в дебютном матче Гризманна и де Йонга

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"Барселона" проиграла "Атлетику" в дебютном матче Гризманна и де Йонга

В стартовом матче нового сезона испанской Примеры "Барселона" уступила "Атлетику" из Бильбао.

Отметим, что в этом матче Антуан Гризманн и Френки де Йонг официально дебютировали за каталонцев.

"Атлетик" - "Барселона" 1:0

Гол: Адурис, 89 - 1:0

"Атлетик": Унаи Симон, Нуньес, Берчиче, Капа, Де Маркос (Sancet, 66), Унаи Лопес (Беньят, 81), Рауль Гарсия, Муниаин, Дани Гарсия, Йерай Альварес, Уильямс (Адурис, 88).

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Лангле, Пике, Серджи Роберто (Карлес Перес, 76), де Йонг, Аленья (Ракитич, 46), Дембеле, Альба, Гризманн, Суарес (Рафинья, 37).

Предупреждения: Пике (60), Нуньес (65).  

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