"Барселона" проиграла "Бетису" в Ла Лиге
Фото: твиттер "Бетиса"
В рамках 16-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" уступила "Бетису".
Благодаря победе "Бетис" вышел на третье место. "Барселона" остается на седьмом.
"Барселона" - "Бетис" 0:1
Гол: Хуанми, 79 - 0:1
"Барселона": тер Стеген, Дест, Лангле (де Йонг, 82), Араухо, Альба, Бускетс, Нико Гонсалес (де Йонг, 59), Гави (Пуч, 36), Коутиньо (Дембеле, 59), Эззальзули (Пике, 82), Депай.
"Бетис": Руй Силва, Бельерин, Руис, Бартра, Морено, Гуардадо, Каналес, Родригес, Хуанми (Иглесиас, 81), Виллиан Жозе (Вильям Карвалью, 71), Руибаль (Тельо, 63).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14