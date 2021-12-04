"Барселона" проиграла "Бетису" в Ла Лиге

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"Барселона" проиграла "Бетису" в Ла ЛигеФото: твиттер "Бетиса"

В рамках 16-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" уступила "Бетису".

Благодаря победе "Бетис" вышел на третье место. "Барселона" остается на седьмом.

"Барселона" - "Бетис" 0:1

Гол: Хуанми, 79 - 0:1

"Барселона": тер Стеген, Дест, Лангле (де Йонг, 82), Араухо, Альба, Бускетс, Нико Гонсалес (де Йонг, 59), Гави (Пуч, 36), Коутиньо (Дембеле, 59), Эззальзули (Пике, 82), Депай.

"Бетис": Руй Силва, Бельерин, Руис, Бартра, Морено, Гуардадо, Каналес, Родригес, Хуанми (Иглесиас, 81), Виллиан Жозе (Вильям Карвалью, 71), Руибаль (Тельо, 63).

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