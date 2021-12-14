"Барселона" проиграла "Боке Хуниорс" в финальном матче за Кубок Диего Марадоны

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"Барселона" проиграла "Боке Хуниорс" в финальном матче за Кубок Диего Марадоны

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

В матче за Кубок Диего Марадоны "Барселона" в серии пенальти проиграла аргентинской "Боке Хуниорс".

В начале второго тайма счет открыл Ферран Жуджла, но на 77-й минуте равновесие восстановил Эксекиэль Себальос. В серии пенальти аргентинцы били без промаха, а каталонцы не забили дважды.

"Барселона" Испания – "Бока Хуниорс" Аргентина - 1:1 (0:0), по пенальти - 2:4
Голы: Жуджла, 50 - 1:0, Себальос, 77 - 1:1

"Барселона": Нето, Лангле (Мингеса, 46), Эрик Гарсия (Мармоль, 61), Бальде, Пуч, Альваро Санс (Матеус Перейра, 60), Дани Алвес, Коутиньо (Жайме, 60), Дест (Комас, 61), Жуджла, Демир (Ахомаш, 46).

"Бока Хуниорс": Росси, Адвинкула (Самбрано, 62), Рохо, Искьердос, Фабра, Рамирес (Молинас, 46), Кардона (Себальос, 46), Кампусано (Варела, 62), Альмендра (Гонсалес, 61), Вилья (Павон, 62), Васкес (Сальвио, 62).

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В матче за кубок Марадоны по-другому быть и не могло! Барса - такое днище! Даже комментировать новости о ней больше не буду!

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