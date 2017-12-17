"Барселона" проиграла "Депортиво" один раз в последних 14 матчах

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"Барселона" проиграла "Депортиво" один раз в последних 14 матчах

В матче 16-го тура чемпионата Испании "Барселона" дома сыграет с "Депортиво". 

Стоит отметить, что каталонский клуб проиграл лакорунцам всего один раз в последних 14 матчах (9 побед и 4 ничьих). При этом единственная победа "Депортиво" была одержана именно в последнем матче между командами.

Матч "Барселона" - "Депортиво" состоится сегодня, 17 декабря и начнется в 22:45 мск.

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