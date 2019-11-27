"Барселона" проиграла дортмундской "Боруссии" в юношеской Лиге УЕФА
Завершились несколько матчей 5-го тура группового этапа в юношеской Лиги УЕФА. "Барселона" проиграла дортмундской "Боруссии", "Интер" потерпел разгромное поражение от "Славии", "Валенсия" переиграла "Челси".
"Барселона" Испания - "Боруссия" Германия - 1:2 (1:1)
Голы: Фернандес, 17 - 1:0, Рейна, 26 - 1:1, Рашль, 65 - 1:2
"Славия" Чехия - "Интер" Италия - 4:1 (2:1)
Голы: Фонсека, 29 - 0:1, Фелипе, 32 - 1:1, Фелипе, 41 - 2:1, Фелипе, 49 - 3:1, Черв, 53 - 4:1
"Валенсия" Испания - "Челси" Англия - 2:1 (1:1)
Голы: Менаргес, 20 - 1:0, Лоуренс, 26 - 1:1, Эскобар, 76 - 2:1
"Лилль" Франция - "Аякс" Амстердам - 1:2 (0:2)
Голы: Броббей, 3 - 0:1, Тэйлор, 7 - 0:2, Уттара, 68 - 1:2
"Генк" Бельгия - "Ред Булл Зальцбург" - 0:2 (0:2)
Голы: Адейеми, 15 - 0:1, Сучич, 20 (с пенальти) - 0:2
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
|28
|2
|Реал Мадрид
|13
|28
|3
|Севилья
|14
|27
|4
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|5
|Атлетик Бильбао
|14
|23
|6
|Реал Сосьедад
|14
|23
|7
|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
|21
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Вильярреал
|14
|18
|13
|Алавес
|14
|18
|14
|Реал Вальядолид
|14
|17
|15
|Бетис
|14
|16
|16
|Эйбар
|14
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|14
|12
|19
|Эспаньол
|14
|9
|20
|Леганес
|14
|6