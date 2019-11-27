"Барселона" проиграла дортмундской "Боруссии" в юношеской Лиге УЕФА

Завершились несколько матчей 5-го тура группового этапа в юношеской Лиги УЕФА. "Барселона" проиграла дортмундской "Боруссии", "Интер" потерпел разгромное поражение от "Славии", "Валенсия" переиграла "Челси".

"Барселона" Испания - "Боруссия" Германия - 1:2 (1:1)

Голы: Фернандес, 17 - 1:0, Рейна, 26 - 1:1, Рашль, 65 - 1:2

"Славия" Чехия - "Интер" Италия - 4:1 (2:1)

Голы: Фонсека, 29 - 0:1, Фелипе, 32 - 1:1, Фелипе, 41 - 2:1, Фелипе, 49 - 3:1, Черв, 53 - 4:1

"Валенсия" Испания - "Челси" Англия - 2:1 (1:1)

Голы: Менаргес, 20 - 1:0, Лоуренс, 26 - 1:1, Эскобар, 76 - 2:1

"Лилль" Франция - "Аякс" Амстердам - 1:2 (0:2)

Голы: Броббей, 3 - 0:1, Тэйлор, 7 - 0:2, Уттара, 68 - 1:2

"Генк" Бельгия - "Ред Булл Зальцбург" - 0:2 (0:2)

Голы: Адейеми, 15 - 0:1, Сучич, 20 (с пенальти) - 0:2

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