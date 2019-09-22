"Барселона" проиграла "Гранаде" в гостевом матче Примеры (видео голов)

2 Теги барселонагранада

"Барселона" проиграла "Гранаде" в гостевом матче Примеры (видео голов)

"Гранада" в матче 5-го тура Ла Лиги обыграла "Барселону".

Голами в составе победителей отметились Рамон Азиз и Вадилью.

Отметим, что "Барселона" не может выиграть семь гостевых матчей подряд впервые за 18 лет.

"Гранада" - "Барселона" - 2:0 (1:0)

Голы: Азиз, 2 - 1:0, Вадильо, 66 (с пенальти).

"Гранада": Силва, Диас, Санчес, Дуарте, Нева, Монторо, Азиз, Эррера (Гоналон, 83), Мачис (Вадильо, 62), Сольдадо (Фернандес, 58), Пуэртас.

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Фирпо (Фати, 46), Ракитич (Видаль, 62), Сержи Роберто, де Йонг, Перес (Месси, 46), Суарес, Гризманн.

Нападающий команды Лионель Месси вышел на поле в начале второго тайма.

"Гранада" занимает 1 место в турнирной таблице Примеры. У "Барселоны" 7 строчка.

Видео голов:

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Комментарии

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OkTawius
Димон

карма для Хрысти, знак сверху: не гавкай на каждом шагу)

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Может он сейчас зайдет и напишет " вторая команда Каталонии проиграла Гранаде")

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