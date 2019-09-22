"Барселона" проиграла "Гранаде" в гостевом матче Примеры (видео голов)
"Гранада" в матче 5-го тура Ла Лиги обыграла "Барселону".
Голами в составе победителей отметились Рамон Азиз и Вадилью.
Отметим, что "Барселона" не может выиграть семь гостевых матчей подряд впервые за 18 лет.
"Гранада" - "Барселона" - 2:0 (1:0)
Голы: Азиз, 2 - 1:0, Вадильо, 66 (с пенальти).
"Гранада": Силва, Диас, Санчес, Дуарте, Нева, Монторо, Азиз, Эррера (Гоналон, 83), Мачис (Вадильо, 62), Сольдадо (Фернандес, 58), Пуэртас.
"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Фирпо (Фати, 46), Ракитич (Видаль, 62), Сержи Роберто, де Йонг, Перес (Месси, 46), Суарес, Гризманн.
Нападающий команды Лионель Месси вышел на поле в начале второго тайма.
"Гранада" занимает 1 место в турнирной таблице Примеры. У "Барселоны" 7 строчка.
Видео голов:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0