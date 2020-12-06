"Барселона" проиграла "Кадису" в матче Примеры
В рамках 12-го тура испанской Примеры "Барселона" проиграла "Кадису".
Благодаря победе "Кадис" поднялся на пятое место. Каталонцы остаются седьмыми.
"Кадис" - "Барселона" 2:1
Голы: Хименес, 8 - 1:0, Алькала (аг), 57 - 1:1, Негредо, 63 - 2:1
"Кадис": Ледесма, Карселен, Эспино, Фали Хименес, Маркос Мауро (Алькала, 31), Бодижер, Йонссон (Аугусто Фернандес, 80), Алекс Фернандес, Искьердо (Алехо, 81), Переа (Адеканье, 80), Хименес (Негредо, 62).
"Барселона": тер Штеген, Лангле, Альба, Дест (Тринкау, 77), Мингеса (Педри, 46), Бускетс (Пьянич, 78), Коутиньо (Дембеле, 46), де Йонг, Гризманн, Месси, Брэйтуэйт.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14