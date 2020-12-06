"Барселона" проиграла "Кадису" в матче Примеры

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"Барселона" проиграла "Кадису" в матче Примеры

В рамках 12-го тура испанской Примеры "Барселона" проиграла "Кадису".

Благодаря победе "Кадис" поднялся на пятое место. Каталонцы остаются седьмыми.

"Кадис" - "Барселона" 2:1

Голы: Хименес, 8 - 1:0, Алькала (аг), 57 - 1:1, Негредо, 63 - 2:1

"Кадис": Ледесма, Карселен, Эспино, Фали Хименес, Маркос Мауро (Алькала, 31), Бодижер, Йонссон (Аугусто Фернандес, 80), Алекс Фернандес, Искьердо (Алехо, 81), Переа (Адеканье, 80), Хименес (Негредо, 62).

"Барселона": тер Штеген, Лангле, Альба, Дест (Тринкау, 77), Мингеса (Педри, 46), Бускетс (Пьянич, 78), Коутиньо (Дембеле, 46), де Йонг, Гризманн, Месси, Брэйтуэйт.

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