"Барселона" проиграла "Ред Булл Зальцбург"

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"Барселона" проиграла "Ред Булл Зальцбург"

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" в товарищеском матче потерпела поражение от австрийского "Ред Булл Зальцбург" со счетом 1:2.

Победу "быкам" принесли голы Луки Сучича и Брендена Эронсона. В составе каталонского клуб отличился Мартин Брейтуэйт.

"Ред Булл Зальцбург" - "Барселона" - 2:1 (1:0)
Голы: Сучич, 43 - 1:0, Брейтуэйт, 83 - 1:1, Эронсон, 90 - 2:1

"Барселона": Нето, Альба (Бальде, 64), Лангле (Умтити, 72), Араухо (Роберто, 64), Дест, Бускетс (Комас, 64), Гонсалес (Брейтуэйт, 64), де Йонг (Манай, 85), Гави (Пуч, 72), Гризманн (Демир, 72), Депай.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Меня это уже не удивляет ... годы отчаяния при ̶р̶у̶к̶о̶б̶л̶у̶д̶с̶т̶в̶е̶ руководстве Лео - проигрыш австрийцам даже пойдёт на пользу,надеюсь ... Вискас Эль Барса!

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