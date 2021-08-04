"Барселона" проиграла "Ред Булл Зальцбург"
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
"Барселона" в товарищеском матче потерпела поражение от австрийского "Ред Булл Зальцбург" со счетом 1:2.
Победу "быкам" принесли голы Луки Сучича и Брендена Эронсона. В составе каталонского клуб отличился Мартин Брейтуэйт.
"Ред Булл Зальцбург" - "Барселона" - 2:1 (1:0)
Голы: Сучич, 43 - 1:0, Брейтуэйт, 83 - 1:1, Эронсон, 90 - 2:1
"Барселона": Нето, Альба (Бальде, 64), Лангле (Умтити, 72), Араухо (Роберто, 64), Дест, Бускетс (Комас, 64), Гонсалес (Брейтуэйт, 64), де Йонг (Манай, 85), Гави (Пуч, 72), Гризманн (Демир, 72), Депай.
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|М
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|19
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|20
|35
|4
|Севилья
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|35
|5
|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
|14