"Барселона" проиграла "Валенсии" в Кубке Испании

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"Барселона" проиграла "Валенсии" в Кубке Испании

"Валенсия" стала обладателем Кубка Испании, обыграв "Барселону".

В составе победителей голами отметились Кевин Гамейро и Родриго. У каталонцев единственный гол забил капитан команды Лионель Месси.

"Барселона" - "Валенсия" - 1:2 (0:2)

Голы: Гамейро, 21 - 0:1, Родриго, 33 - 0:2,  Месси, 73 - 1:2 

"Барселона": Силлессен, Лангле, Пике, Альба, Серхи Роберто, Коутиньо, Бускетс, Артур (Видаль, 46), Ракитич (Аленья, 77), Семеду (Малком, 46), Месси.

"Валенсия": Доменек, Габриэл, Гарай, Гайя, Солер, Васс, Коклен, Парехо (Кондогбиа, 65), Гедеш, Родриго (Диакаби, 88), Гамейро (Пиччини, 72).

Стоит отметить, что "Барселона" проиграла впервые с 2014 года.

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Комментарии

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Крош
Крош

Что-то инопланетного гнома не было видно на поле...

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Крош
Крош

Шизофреник с раздвоением личности под ником "Мадрид" официально признан петухом-сектантом!

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Крош
Крош

Секта не умеет признавать свои петушиные ошибки!И минусует правду...

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BARCAMAN
BARCAMAN

Барселоне нужна полная перезагрузка.. покупкой Дембеле, Коутиньо и прочих ее не выполнить.. нужен тренер, который наведет порядок в раздевалке.. по-моему очевидно, что там не все в порядке.. Вальверде на выход!

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