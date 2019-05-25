"Барселона" проиграла "Валенсии" в Кубке Испании
"Валенсия" стала обладателем Кубка Испании, обыграв "Барселону".
В составе победителей голами отметились Кевин Гамейро и Родриго. У каталонцев единственный гол забил капитан команды Лионель Месси.
"Барселона" - "Валенсия" - 1:2 (0:2)
Голы: Гамейро, 21 - 0:1, Родриго, 33 - 0:2, Месси, 73 - 1:2
"Барселона": Силлессен, Лангле, Пике, Альба, Серхи Роберто, Коутиньо, Бускетс, Артур (Видаль, 46), Ракитич (Аленья, 77), Семеду (Малком, 46), Месси.
"Валенсия": Доменек, Габриэл, Гарай, Гайя, Солер, Васс, Коклен, Парехо (Кондогбиа, 65), Гедеш, Родриго (Диакаби, 88), Гамейро (Пиччини, 72).
Стоит отметить, что "Барселона" проиграла впервые с 2014 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32