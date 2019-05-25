"Барселона" проиграла "Валенсии" в Кубке Испании

"Валенсия" стала обладателем Кубка Испании, обыграв "Барселону".

В составе победителей голами отметились Кевин Гамейро и Родриго. У каталонцев единственный гол забил капитан команды Лионель Месси.

"Барселона" - "Валенсия" - 1:2 (0:2)

Голы: Гамейро, 21 - 0:1, Родриго, 33 - 0:2, Месси, 73 - 1:2

"Барселона": Силлессен, Лангле, Пике, Альба, Серхи Роберто, Коутиньо, Бускетс, Артур (Видаль, 46), Ракитич (Аленья, 77), Семеду (Малком, 46), Месси.

"Валенсия": Доменек, Габриэл, Гарай, Гайя, Солер, Васс, Коклен, Парехо (Кондогбиа, 65), Гедеш, Родриго (Диакаби, 88), Гамейро (Пиччини, 72).

Стоит отметить, что "Барселона" проиграла впервые с 2014 года.

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