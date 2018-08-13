"Барселона" прокомментировала будущее Рафиньи

Спортивный директор "Барселоны" Ариедо Брайда прояснил будущее хавбека Рафиньи Алькантары.

"Вероятно, Рафинья останется в "Барселоне". У этого парня отличные футбольные качества. Он способен решить исход встречи одним ловким касанием.

В прошлом году он вернулся после серьезного повреждения колена и здорово проявил себя в "Интере". Рафинья - очень интересный футболист, который счастлив в "Барселоне" - приводит слова Брайды Football Italia.

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