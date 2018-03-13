"Барселона" прокомментировала слухи о возможном возвращении Неймара

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"Барселона" прокомментировала слухи о возможном возвращении Неймара

Пресс-секретарь "Барселоны" Хосеп Вивес прокомментировал слухи о возможном подписании форварда ПСЖ Неймара.

"Мы ничего об этом не знаем. Бразилец покинул наш клуб, мы пожелали ему удачи. С тех пор ничего не изменилось. "Барселона" не собирается ввязываться в дискуссию о футболисте, который нам не принадлежит" - приводит слова Вивеса Marca.

Ранее появились слухи, что Неймар сообщил руководству и футболистам "Барселоны" о своем возможном возвращении в клуб.

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комментарии
Виктор Мартыненко

Слишком сильно с ним носятся!!!Как по-мне он не нужен !!!

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Фанат РМ

Что-то заметался парень, то Реал, то Барса. Вообщем, как папа решит!

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ВЕРНИСЬ НЕЙМАР !!

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