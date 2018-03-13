"Барселона" прокомментировала слухи о возможном возвращении Неймара

Пресс-секретарь "Барселоны" Хосеп Вивес прокомментировал слухи о возможном подписании форварда ПСЖ Неймара.

"Мы ничего об этом не знаем. Бразилец покинул наш клуб, мы пожелали ему удачи. С тех пор ничего не изменилось. "Барселона" не собирается ввязываться в дискуссию о футболисте, который нам не принадлежит" - приводит слова Вивеса Marca.

Ранее появились слухи, что Неймар сообщил руководству и футболистам "Барселоны" о своем возможном возвращении в клуб.

Читайте также: Вальверде: "Возвращение Неймара? Это чья-то фантазия". | http://soccernews.ru