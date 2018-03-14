"Барселона" прокомментировала заявление Гомеша

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"Барселона" прокомментировала заявление Гомеша
Пресс-секретарь "Барселоны" Жосеп Вивес дал оценку словам португальского полузащитника Андре Гомеша, который находится в депрессии из-за своей плохой игры.

"Мы поддерживаем и понимаем заявления Гомеша. Мы работаем с ним, клуб вовлечен в эту ситуацию. Мы уважаем свободу слова и не собираемся вводить цензуру для фанатов. Но, конечно, мы просим болельщиков поддержать игрока, который своими высказываниями выразил свою приверженность клубу", - сказал Вивес.

В этом сезоне 24-летний Гомеш провел за "Барселону" 25 матчей и отдал 1 голевой пас.

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