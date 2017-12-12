"Барселона" прокомментировала заявление Роналду

В каталонской "Барселона" прокомментировали заявление ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду, который назвал себя лучшим игроком в истории футбола.

Так, пресс-секретарь "сине-гранатовых" Хосеп Вивес сказал: " Я уважаю "Золотой мяч" и Криштиану Роналду. Мы всегда считали его отличным игроком и достойным соперником. Но мы можем восхищаться игрой лучшего футболиста планеты каждые две недели здесь, на "Камп Ноу ".

Напомним, Фергюсон назвал игрока, который достоин сравнений с Роналду. | soccernews.ru