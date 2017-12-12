"Барселона" прокомментировала заявление Роналду

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"Барселона" прокомментировала заявление РоналдуВ каталонской "Барселона" прокомментировали заявление ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду, который назвал себя лучшим игроком в истории футбола.

Так, пресс-секретарь "сине-гранатовых" Хосеп Вивес сказал: "Я уважаю "Золотой мяч" и Криштиану РоналдуМы всегда считали его отличным игроком и достойным соперником. Но мы можем восхищаться игрой лучшего футболиста планеты каждые две недели здесь, на "Камп Ноу".

Напомним, Фергюсон назвал игрока, который достоин сравнений с Роналду. | soccernews.ru

комментарии
Б.А.Ю

Здравствуйте. Фанат ли я, да нет скорее пессимист, сама игра в футбол не особо вдохновляет, скорее по части из-за того, что приходилось долгое время наблюдать за игрой РФПЛ. Но сознание изменило направление, когда в этой игре нашел средство вдохновения.И вот с недавних пор стал "ценителем" эмоциональной, волевой красоты. Меня поглотил его труд через слезы, которые свойственны не каждому игроку, Я стал тайным фанатом Роналду. Кто, если не он. За чьей, если не за его игрой можно наблюдать на одном дыхании. Я помню как рыдал от боли в груди когда на ЕВРО Криштиано уносили с поля, важный матч, ответственность лидера, но игра есть игра, травма которая решила исход поединка, Франция оказывала достойное сопротивление, но у команды Роналдо был дополнительный стимул, который в исходе сделал Португалию чемпионом. А так же ЛЧ, кому удавалось держать планку два сезона подряд, Реал великая команда как и велики ее лидеры, в состав которых входит Криштиано Роналдо. Усердие и стремление, вот, что делает его лучшим или ставит в один ряд с лучшими. Эпохи сменяются как и мы все, но в каждой из них нам доводится наблюдать за сверх людьми, и я рад, что и на мой век находятся люди, с которых можно принимать стремление стать лучшим...

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РМ

Вы ебанатики когда поймете, у Роналду нет таланта как у Мессий, он себя сам сделал, своим трудом и рвением стать лучше. Кто нибудь из нынешних игроков может сделать такое??? Или вы гений интернета, которые сидят за компом и обсирают человека который сделал все что бы стать отдним из лучших. Сидите за компом а за душой нихуя нет кроме завести. Я не фанат Роналду, но вы суки можете сделать хоть какуюта часть которую сделал Роналду, добится того что он добился?

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Б.А.Ю

Благодарю...Сильные и правильные слова...

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александр

Чем и отличается Месси,Он никогда не позволяет себе такого рода высказывания.

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болельшик

если роналду лучщий игрок мира; тогда ксения собчак эталон красоты

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болельшик

если роналду лучщий игрок мира; тогда ксения собчак эталон красоты

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РМ

это он про кого? Роналду вроде на Сантьяго Бернабеу играет.

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бол

ебанаашка

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