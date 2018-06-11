"Барселона" прописала 100 миллионов евро в качестве суммы отступных в контракте 18-летнего хавбека

Сегодня каталонская "Барселона" объявила о продлении контракта с полузащитником второй команды Рики Пуигом.

Согласно новому соглашению, действие которого рассчитано до лета 20221-го года, сумма отступных за перспективного хавбека выросла до 100 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Пуиг сыграл в трех матчах за "Барсу Б". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, "Барселона" не сможет подписать Артура этим летом. | soccernews.ru