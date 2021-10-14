"Барселона" прописала невероятную сумму отступных в новом контракте Педри

Фото: инстаграм Педри/Автор неизвестен

Сумма отступных в новом контракте полузащитника "Барселоны" Педри составит один миллиард евро, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2026 года.

18-летний Педри выступает за "Барселону" с 2020 года. Всего он провел за каталонский клуб 56 матчей, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Ранее играл за "Лас-Пальмас". За сборную Испании сыграл 10 матчей. Обладатель Кубка Испании сезона-2020/2021.

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