"Барселона" прописала солидную сумму отступных в контракте Артуро Видаля

"Барселона" прописала солидную сумму отступных в контракте своего новичка Артуро Видаля.

Как сообщает Sport.es, клаусула в соглашении 31-летнего чилийца составляет 300 миллионов евро.

Напомним, что "Барса" купила Видаля у "Баварии" за 19 миллионов евро плюс бонусы и заключила с ним трёхлетний контракт.

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