"Барселона" прописала солидную сумму отступных в контракте Артуро Видаля

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"Барселона" прописала солидную сумму отступных в контракте Артуро Видаля

"Барселона" прописала солидную сумму отступных в контракте своего новичка Артуро Видаля.

Как сообщает Sport.es, клаусула в соглашении 31-летнего чилийца составляет 300 миллионов евро.

Напомним, что "Барса" купила Видаля у "Баварии" за 19 миллионов евро плюс бонусы и заключила с ним трёхлетний контракт.

Не пропустите: Видаль сделал первые шаги на "Камп Ноу" в качестве игрока "Барселоны". | http://soccernews.ru

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