"Барселона" пропустила 12 голов в двух последних матчах плей-офф Лиги Чемпионов

"Барселона" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов на своем поле проиграла "Пари Сен-Жермен" со счетом 1:4.

Таким образом, каталонский клуб пропустил 12 голов в двух последних матчах плей-офф Лиги Чемпионов.

Напомним, что в четвертьфинальном поединке Лиги Чемпионов прошлого сезона "Барселона" в матче на нейтральном поле проиграла мюнхенской "Баварии" со счетом 2:8.

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