"Барселона" пропустила от "Ромы" такое же количество голом в одном матче, сколько и за весь турнир

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"Барселона" пропустила от "Ромы" такое же количество голом в одном матче, сколько и за весь турнир

В ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Барселона" на выезде проиграла "Роме" (0:3) и вылетела из турнира.

Стоит отметить, что каталонский клуб пропустил от римлян такое же количество голом в одном матче, сколько и за весь турнир.

В предыдущих девяти встречах "Барселона" пропустила все те же три мяча.

Не пропустите: "Рома" – "Барселона" – 3:0 (обзор). | http://soccernews.ru

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