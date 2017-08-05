"Барселона" прорабатывает ещё один вариант трансфера Дибалы

"Барселона" может включить сразу двух своих полузащитников в сделку по трансферу нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, каталонский клуб может отправить в Турин и Андре Гомеша, и Рафинью Алькантару, в которых заинтересованы "бьянконери".

В противном случае покупка аргентинца может обойтись "Барселоне" в 120-140 миллионов евро.

Ранее стало известно, что частью сделки по трансферу Дибалы может стать легенда "сине-гранатовых" Андрес Иньеста. | http://soccernews.ru