"Барселона" прорабатывает ещё один вариант трансфера Дибалы

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"Барселона" прорабатывает ещё один вариант трансфера Дибалы

"Барселона" может включить сразу двух своих полузащитников в сделку по трансферу нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, каталонский клуб может отправить в Турин и Андре Гомеша, и Рафинью Алькантару, в которых заинтересованы "бьянконери".

В противном случае покупка аргентинца может обойтись "Барселоне" в 120-140 миллионов евро.

Ранее стало известно, что частью сделки по трансферу Дибалы может стать легенда "сине-гранатовых" Андрес Иньеста. | http://soccernews.ru

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