"Барселона" прошла путь от низов таблицы до главного претендента на чемпионство в Испании - матч с "Сосьедадом" показал почему!

"Барселона" выиграла 5 подряд матч в чемпионате Испании, не оставив шансов "Реал Сосьедаду" – 1:6. После этого поединка испанские СМИ выдали серию серьезных разборов о том, почему именно подопечные Кумана должны стать чемпионов. Мы попробовали собрать все данные в одну кучу, пропустили через вариант собственного видения ситуации, и оформили все это в традиционный аналитический отчет!

"Барселона" взяла чемпионский темп

Испанский сезон поражает своими поворотами. Еще до Нового года считалось, что "Атлетико" – чемпион, а после увеличения отрыва мадридцев до 10 очков даже самые авторитетные аналитики и порталы начали приветствовать Диего Симеоне с триумфом. "Барселоне" же в лучшем случае прогнозировали третье место – и это считалось успехом, ведь каталонцы осенью плелись в районе 15-го. Отставка Рональда Кумана ожидалась где-то после провала во втором Классико, а в сохранение Месси в клубе с такими результатами не верилось – да и не всем этого хотелось. 5 голов в 10 первых матчах при незаметности даже с "Кадисом "намекали, что Лео просто не хочет играть. Хотя и такой Месси был в 900 раз ярче тогдашних Гризманна и Дембеле. Теперь же картина изменилась.

В 2021 году "Барселона" только раз потеряла очки (с "Кадисом"), добыв 12 побед в Ла Лиге – правда, в кубковых соревнованиях случались разнообразные 3:5 с "Гранадой" и поражения от "Атлетика" и "Севильи". Каталонцы оставались нестабильными и потерпели разгром от ПСЖ, после чего Рональд Куман вернулся к схеме с тремя защитниками. И тут понеслось: "Барселона" выиграла пять матчей из пяти в чемпионате, разгромила "Севилью" в Кубке и расписала ничью с ПСЖ в Париже – за семь поединков команда забила 21 гол при трех пропущенных, приблизившись к "Атлетико" на расстояние четырех очков. При этом футбол "Кулес" выглядел настолько мощно и ровно, что теперь уже их считают фаворитами в борьбе за золото. Аналитический портал FiveThirtyEight на основе актуальных статистических данных и 20000 симуляций сезона дает 60% вероятности чемпионства "Барселоны". Это не значит, что "блаугранас" точно станут первыми. Портал лишь показывает, что при сохранении нынешней формы трех претендентов на чемпионство подопечные Рональда Кумана должны набрать больше очков. Основания у математиков действительно серьезные.

Барселона в последних пяти матчах в Ла Лиге забила 17 голов, однако наиграла только на 10,41. Разрыв в 6,59 ожидаемых голов сам по себе является огромным и намекает, что у команды скоро пойдет небольшой спад результативности – впрочем, он также сигнализирует о возможности реализовывать неочевидные моменты. Сейчас каталонцы идут в темпе 2,08 ожидаемых голов за игру, но даже обвал до 1,6 xG / 90 только сравнит "Барсу" с "Атлетико". У "Реала" в последних матчах 2,09 xG / 90, однако при этом оба мадридских коллектива забивают меньше, чем создают – ненамного, но все равно. По одним только голам судить о превосходстве было бы несправедливо, ведь "Атлетико" и не собирался тягаться с грандами в результативности. Впрочем, по показателю ожидаемых очков уже можно говорить о явном преимуществе подопечных Рональда Кумана – они выбили 10,96 xPTS за последние пять матчей, в то время как в "Атлетико" за этот же отрезок всего 7,3 xPTS (у Реала – 9,9). То есть, даже по нижней границе "Барселона" все равно сильнее и стабильнее своих конкурентов. В реальной же таблице только каталонцам удалось пройти последний месяц без осечек.

На рэп-батлах одним из критериев оценки является "общее впечатление". Если перенести эту систему на футбол, то "Барселона" по этому показателю набрала бы максимум баллов. Каталонцы за последний месяц откровенно переехали катком всех своих соперников, забивая в среднем по три гола, устраивая погромы "Севильи" и "Сосьедаду", и позволяя у своих ворот единичные моменты – в то же время "Реал" только на последних минутах и ​​при противоречивом арбитраже дожимает "Эльче", а с "Сосьедадом" вполне справедливо теряет очки. "Атлетико" с каждым новым поединком доказывает, что может только обороняться и забивать с контратак, но прижать скромный "Хетафе", играя в большинстве, "матрасникам" уже не под силу. В топ-матчах же они доказали свою неспособность противостоять коллективам, которые играют от владения и готовы рисковать. А "Барса" – именно такая. Пока говорить о чемпионстве "Барселоны" рано. У подопечных Рональда Кумана есть определенные тревожные нюансы, которые могут вылезти боком в решающих матчах, но темп у каталонцев действительно чемпионский – команда набрала 48 из 54 возможных очков за последние 18 туров. Только два раза в истории Барса проиграла "золото" при такой серии.

Ложка дегтя в медовой бочке "Барсы"

Ожидаемые показатели не врут, когда показывают перебор "Барсы" по очкам и забитым голам. Практически в каждом поединке каталонцам в определенной степени повезло: на "Аноэта" ужасный старт мог завершиться ранним голом Исака, "Уэска" ​​на "Камп Ноу" создала три-четыре явных голевых момента, а в кубковой схватке "блаугранас" сбавили обороты во втором тайме – если бы не гол Пике на последних секундах, то и не было бы итоговых (и заслуженных) 3:0. Голы же с дистанции по девятках, при всей эффектности и навыках исполнителей, имеют более низкую вероятность гола, чем качественные комбинации. Все эти «но» могли сложиться по-другому. Соперники могли забить и закрыться, а шедевральные дальние удары каталонцев вместо открытия счета могли пронестись у каркаса. Этот фактор тоже много значит – тот же "Брайтон" в АПЛ по ожидаемым показателям должен идти в зоне ЛЕ, а не бороться за выживание. "Барсе" же в определенной степени везет. Это не проблема вообще, ведь команда создает достаточно для уверенных побед, однако соперники таки имели возможности повести матч в другой сценарий. На дно эту прекрасную "Барселону" тянет работа в обороне. Кадровый кризис заставляет Рональда Кумана ставить де Йонга в центр обороны – и его уровень на "Аноэте" показал Исаак, который отобрал мяч у Фрэнки и спокойно дошел до угла вратарской.

Впрочем, не стоит вешать всех собак на Фрэнки, ведь и без него команда защищается слабо. Стоит хотя бы вспомнить, что перед своим ударом Исак еще и Мингесу переиграл. Голландец в ряде встреч даже выглядел лучшим защитником – настолько все было грустно с другими. "Барселона" в этом сезоне идет предпоследней по попыткам отбирора (259) и худшей по количеству успешных отборов (167), 19-ой по блокировкам и 16-ой по накрытыми ударам, 14-й по перехватам и 6-й по количеству результативных ошибок (8 штук, 10 – максимум). По количеству прессинг-действий в центре поля и на своей трети "Барса" также замыкает турнирную таблицу. В последних пяти матчах каталонцы пропустили всего два гола, а по ожидаемым пропущенным хуже был даже "Атлетико", однако Барса просто качественно оборонялась через 70% владения – и очень много забивала. На этом фоне легко забыть о пенальти Окампоса, моменты Мира, Исака, Янузая и шедевр Мугурусы вследствие перегрузки на фланге. "Барса" дает играть соперникам, однако с "Реалом" и "Атлетико" такой номер может не пройти.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников