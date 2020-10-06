"Барселона" просила Дембеле покинуть клуб. Футболист откеазался

Теги усман дембелебарселонаманчестер юнайтедрональд куман

"Барселона" просила Дембеле покинуть клуб. Футболист откеазался

"Барселона" хочет продать хавбека Усмана Дембеле в нынешнее трансферное окно.

Руководство клуба обратилось к футболисту с просьбой принять предложения, которые у него были. В игроке заинтересован "Манчестер Юнайтед". Однако Дембеле отказался уходить. 

Ранее сообщалось, что главный тренер Рональд Куман не рассчитывает на француза в текущем сезоне.

Дембеле выступает за "Барселону" с 2017 года. Всего он провел за каталонский клуб 75 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

А еще: Английский журналист рассказал, почему сорвался переход Усмана Дембеле в "Манчестер Юнайтед"
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