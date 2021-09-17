"Барселона" просила сына Кройфа возглавить команду

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"Барселона" просила сына Кройфа возглавить командуФото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" ищет нового главного тренера на замену Рональду Куману.

Как сообщает журналист Тони Хуанмарти, недавно руководство клуба спросили у сына Йохана Кройфа Йорди, готов ли он возглавить команду в случае немедленного увольнение Кумана.

По информации источника, на данный момент ответ Кройфа - однозначное нет.

Напомним, что Йорди является советником президента каталонского клуба Жоана Лапорты по спортивным вопросам

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