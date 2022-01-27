"Барселона" просит агента Дембеле найти игроку новый клуб
Фото: инстаграм Усмана Дембеле
"Барселона" по-прежнему настроена на продажу вингера Усмана Дембеле в январе.
Как сообщает Cadena SER, генеральный директор каталонского клуба Ферран Ревертер и вице-президент Рафа Юсте просят агента футболиста начать переговоры с потенциальными покупателями.
"Барса" планирует продать Дембеле по умеренной цене. Сам игрок хочет продлить контракт с клубом, однако вариант с уходом также возможен.
В текущем сезоне Дембеле принял участие в 11 играх, в которых забил один гол и отдал два ассиста.
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