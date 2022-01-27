"Барселона" просит агента Дембеле найти игроку новый клуб

Теги барселонаусман дембеле

"Барселона" просит агента Дембеле найти игроку новый клуб Фото: инстаграм Усмана Дембеле

"Барселона" по-прежнему настроена на продажу вингера Усмана Дембеле в январе.

Как сообщает Cadena SER, генеральный директор каталонского клуба Ферран Ревертер и вице-президент Рафа Юсте просят агента футболиста начать переговоры с потенциальными покупателями.

"Барса" планирует продать Дембеле по умеренной цене. Сам игрок хочет продлить контракт с клубом, однако вариант с уходом также возможен.

В текущем сезоне Дембеле принял участие в 11 играх, в которых забил один гол и отдал два ассиста.

Читайте также: Хави сообщил агенту Дембеле позицию касательно будущего футболиста. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" может заплатить 120 миллионов евро за хавбека "Вест Хэма"

"Манчестер Юнайтед" может заплатить 120 миллионов евро за хавбека "Вест Хэма"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов